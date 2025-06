Tolentino furgone travolge due giovani sulle strisce | morta una ragazza di 15 anni grave l’amico di 16

Un terribile incidente nel Maceratese scuote la comunità: un furgone ha travolto due giovani sulle strisce pedonali, provocando la morte di una ragazza di soli 15 anni e lasciando in gravi condizioni il suo amico di 16. L’incidente, avvenuto sabato pomeriggio vicino a un centro commerciale, solleva ancora una volta il drammatico tema della sicurezza stradale. Un dramma che ci ricorda quanto sia fondamentale prestare attenzione alla guida.

L’incidente nel Maceratese è avvenuto sabato pomeriggio, non lontano da un multisala di un centro commerciale. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Tolentino, furgone travolge due giovani sulle strisce: morta una ragazza di 15 anni, grave l’amico di 16

In questa notizia si parla di: Tolentino Furgone Travolge Giovani

