Tobeduca 2025 | torneo di padel party e solidarietà per ricordare Fabio Duchini e sostenere la ricerca

Roma, 28 maggio 2025 – Il 22 giugno 2025, il Circolo Aeronautica Ponte Milvio di Roma si trasformerà in un grande palcoscenico di sport, solidarietà e divertimento, con la prima edizione di Tobeduca “Torneo di Padel & Party Solidale”, l'evento dedicato alla memoria di Fabio Duchini, campione e appassionato promotore di questo sport. La giornata si aprirà alle 8:30 con il torneo di padel, organizzato in diverse categorie per giocatori amatoriali e professionisti. Tra gli ospiti del torneo, saranno presenti Michele Bruno e altri membri della Nazionale Italiana di padel per spiegare le tecniche alla base di ogni colpo e condividere suggerimenti pratici con i partecipanti per migliorare il proprio gioco. 🔗 Leggi su Iltempo.it