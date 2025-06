Tiro con l’arco | Loredana Spera e il duo Nespoli-Di Francesco ai piedi del podio ad Antalya

L’Italia del tiro con l’arco si tocca il cuore a Antalya, tra emozioni e rimpianti. Dopo il brillante secondo posto delle donne nella gara individuale, la squadra maschile e il duo Nespoli-Di Francesco sfiorano il podio, ma devono accontentarsi di un quarto posto nel Mixed Team. Un risultato che lascia l’amaro in bocca, considerando le tante parità sfumate per un soffio. La passione e la determinazione degli atleti italiani restano i veri vincitori di questa tappa.

Dopo il secondo posto arrivato stamattina per le donne della squadra femminile di ricurvo, nel corso della terza tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro con l'arco, l'Italia non riesce a piazzare altri atleti sul podio. Il Mixed Team formato da Mauro Nespoli e Roberta Di Francesco chiude in 4a posizione perdendo il duello per il 3° posto per 5-3 contro il Giappone. Un peccato, perché su quattro volée in programma ben 3 sono finite in pareggio (38-38): a decidere il tutto è stata quella del secondo parziale andata in archivio con uno strettissimo 37-36 per i nipponici Tokugawa e Funahashi, in un torneo vinto dalla solita Corea del Sud per 6-2 sulla Germania.