Tiro con l’arco | l’Italia femminile del ricurvo si ferma al secondo posto ad Antalya

L’Italia femminile di tiro con l’arco si ferma al secondo posto ad Antalya, privandosi di una storica possibilità di podio. Chiara Rebagliati, Roberta Di Francesco e Loredana Spera hanno lottato con coraggio, ma le statunitensi si sono dimostrate più lucide, conquistando il titolo nella finale a squadre. Una delusione che lascia spazio però alla speranza di future vittorie, perché la passione e il talento delle azzurre sono inarrestabili.

La prima possibilità di podio per l’Italia del tiro con l’arco nella giornata conclusiva della tappa di Coppa del Mondo in corso di svolgimento ad Antalya non regala una positiva emozione. Chiara Rebagliati, Roberta Di Francesco e Loredana Spera infatti sono state sconfitte per 6-2 dagli Stati Uniti nella finalissima del torneo a squadre femminile di arco ricurvo. Più brave le americane “a entrare in partita” e a scappare in vantaggio 4-0 (62-54, addirittura due 11 per le yankees, 55-54) contenendo il ritorno delle azzurre per il momentaneo 4-2 (56-53 per l’Italia) prima di chiudere i conti con i punti del 6-2, generati da una volèe chiusasi sul 55-53. 🔗 Leggi su Oasport.it