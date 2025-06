Tiro con l’arco la rivelazione Loredana Spera L’esplosione a 29 anni dopo un periodo di inattività

Loredana Spera, la giovane rivelazione italiana nel tiro con l’arco, ha fatto esplodere il mondo degli sport con un incredibile ritorno alle competizioni a soli 29 anni. Dopo un periodo di inattività, ha già conquistato l’attenzione e si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi ad Antalya. Un exploit davvero…

In attesa dei risultati dell’ultima giornata, Loredana Spera si è già presa la copertina come rivelazione assoluta della spedizione azzurra ad Antalya in occasione della terza tappa stagionale della Coppa del Mondo 2025 di tiro con l’arco. La new entry della squadra femminile italiana di ricurvo ha raggiunto infatti le semifinali nel torneo individuale e oggi pomeriggio potrà provare a salire sul podio nel circuito maggiore. Un exploit davvero clamoroso, se si pensa che la 29enne pugliese non gareggiava in un evento di World Cup dal lontano 2014, quando fece il suo debutto da teenager a Wroclaw. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro con l’arco, la rivelazione Loredana Spera. L’esplosione a 29 anni dopo un periodo di inattività

In questa notizia si parla di: Tiro Arco Rivelazione Loredana Spera Esplosione 29 Anni Dopo Periodo Inattività

Skill In, la messinese Ania Paleologo vince il primo posto al campionato regionale di tiro con l'arco - Ania Paleologo, atleta messinese, conquista il primo posto al campionato regionale di tiro con l'arco, aggiungendo un altro successo al progetto Skill In della SSD UniMe.

Tiro con l’arco, la rivelazione Loredana Spera. L’esplosione a 29 anni dopo un periodo di inattività - In attesa dei risultati dell'ultima giornata, Loredana Spera si è già presa la copertina come rivelazione assoluta della spedizione azzurra ad Antalya in ... Lo riporta oasport.it

Tiro con l’arco: l’Italia femminile del ricurvo si “ferma” al secondo posto ad Antalya - La prima possibilità di podio per l'Italia del tiro con l'arco nella giornata conclusiva della tappa di Coppa del Mondo in corso di svolgimento ad Antalya ... Come scrive oasport.it