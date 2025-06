Tiro a segno i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Monaco di Baviera | 23 azzurri in Germania

L'Italia si prepara a conquistare Monaco di Baviera, sede dell'unico appuntamento europeo della Coppa del Mondo di tiro a segno 2025. Con 23 atleti pronti a sfidare i migliori del mondo, gli azzurri puntano al massimo risultato in un evento che promette emozioni e sfide intense. Tra i protagonisti, spiccano i medagliati che hanno già scritto pagine di storia: il nostro team è determinato a lasciare il segno anche in Germania.

Da martedì 10 a sabato 14 giugno si terrà a Monaco di Baviera, in Germania, l’unico appuntamento europeo della Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno: a differenza di quanto avvenuto nelle tappe sudamericane, con l’Italia al via solo nelle specialità della pistola maschile, in terra teutonica gli azzurri saranno presenti a ranghi compatti, con ben 23 rappresentanti in gara. Saranno presenti, tra gli altri, i due tiratori azzurri medagliati alle Olimpiadi di Parigi 2024, ovvero Federico Nilo Maldini e Paolo Monna, ma questa volta saranno in gara anche gli specialisti della carabina che hanno preso parte agli ultimi Giochi, ovvero Barbara Gambaro, Edoardo Bonazzi e Danilo Dennis Sollazzo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro a segno, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Monaco di Baviera: 23 azzurri in Germania

