Tijjani Reijnders lascia il Milan | visite mediche e firma con il Manchester City

L’addio di Tijjani Reijnders al Milan segna una svolta nel mercato rossonero: oggi le visite mediche e la firma con il Manchester City, in un affare da circa 70 milioni di euro. Il centrocampista si prepara a vivere una nuova avventura in Premier League, lasciando un vuoto importante nella rosa di Pioli. Tra i desideri di mercato del club, altri big come Maignan sono sotto osservazione, ma la cessione di Reijnders apre nuovi scenari per il futuro del Diavolo.

Ultime ore da calciatore rossonero per Tijjani Reijnders: oggi le visite mediche, a seguire la firma con il Manchester City. Al Milan, 55 milioni più 15 di bonus circa. Sarà il primo big a salutare, pur in attesa dell’arrivo di Luka Modric (per lui, invece, visite in settimana). Altri pezzi pregiati del Diavolo, però, sono appetiti altrove. Vedasi Mike Maignan: contratto in scadenza a giugno 2026, rinnovo rimasto colpevolmente in stan-by per mesi, ora aria di addio con il portiere che ha aperto al Chelsea. Valutazione di 30 milioni ritenuta eccessiva per i londinesi che potrebbero tentare l’ultima proposta in questi giorni, prima della chiusura della finestra di mercato riservata alle squadre del Mondiale per club (10 giugno). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net