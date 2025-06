Thule OutPace | il portabici salvaspazio che si piega alle esigenze di ogni ciclista

Scopri Thule OutPace, il portabici salvaspazio che si adatta alle esigenze di ogni ciclista. Facile da piegare, compatto e versatile, è la soluzione perfetta per spostarsi in città o partire per avventure fuori porta. Con tecnologie innovative e due versioni disponibili, OutPace unisce semplicità e funzionalità, rendendo ogni viaggio in bicicletta un’esperienza senza stress. Pronto a pedalare senza limiti?

Due versioni, una filosofia: semplicità, compattezza e versatilità. Thule presenta OutPace, il portabici da gancio traino progettato per l'uso urbano e le gite fuori porta, con tecnologie intelligenti per bici di ogni tipo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Thule OutPace: il portabici salvaspazio che si piega alle esigenze di ogni ciclista

La Mia Auto: tutte - Due versioni, una filosofia: semplicità, compattezza e versatilità. Thule presenta OutPace, il portabici da gancio traino progettato per l'uso urbano e le gite fuori porta, con tecnologie intelligenti ... Come scrive gazzetta.it

THULE PRESENTA OUTPACE, IL NUOVO PORTABICI COMPATTO, LEGGERO E VERSATILE - Thule è lieta di annunciare il lancio di Thule OutPace, il nuovo portabici leggero e compatto pensato per chi usa la bici occasionalmente. Disponibile nelle versioni da 2 o 3 biciclette, Thule OutPace ... Si legge su tuttobiciweb.it

