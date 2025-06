thor sta morendo e dimostra che i colpi di scena di marvel non hanno senso

come Thor, simbolo di forza e invincibilità. La sua morte sorprende i fan e mette in discussione le logiche narrative tradizionali, dimostrando che nei fumetti Marvel nulla è mai scontato e ogni colpo di scena può cambiare il corso delle storie più amate, lasciando spazio a nuove interpretazioni e future rinascite.

Il mondo dei fumetti Marvel si distingue per la capacità di rinnovarsi e di mettere in discussione i propri personaggi più iconici, anche attraverso eventi che sfidano le aspettative dei lettori. Un esempio recente è rappresentato dalla morte del Dio del Tuono, Thor, avvenuta nell'ambito della serie Immortal Thor #24. Questo episodio sottolinea come nel multiverso Marvel il concetto di mortalità possa essere temporaneo, anche per un personaggio considerato quasi immortale. Analizziamo gli aspetti salienti di questa narrazione e il suo impatto sul panorama dei fumetti. la morte di thor: un evento annunciato e prevedibile.