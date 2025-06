Thor 5 confermato | Marvel al lavoro su un nuovo film senza Taika Waititi

Thor 5 è ufficiale e Marvel Studios si prepara a scrivere un nuovo capitolo senza Taika Waititi alla regia. Dopo il successo di Thor: Love and Thunder, la casa delle idee sembra pronta a reinventare le sorti del Dio del Tuono, offrendo ai fan sorprese e colpi di scena inediti. Un'anticipazione che rende questa fase della saga assolutamente imperdibile: il futuro di Asgard si apre a nuove possibilità e avventure mozzafiato.

Secondo nuove indiscrezioni, Marvel Studios ha avviato lo sviluppo ufficiale di Thor 5, ma questa volta senza la partecipazione del regista Taika Waititi, autore degli ultimi due film della saga. Dopo Thor: Love and Thunder, che avrebbe potuto rappresentare un punto di svolta per il personaggio nell'universo cinematografico Marvel, la Casa delle Idee sembra pronta a intraprendere una nuova direzione per il Dio del Tuono. Il film, liberamente ispirato alle celebri storie di Jason Aaron, aveva suscitato grande attesa grazie anche alla presenza di personaggi come The Mighty Thor e Gorr il Macellatore di Dei.

Premesso che non penso sia vero ma dopo lo scempio di Love And Thunder, io Taika non lo voglio più a dirigere i film di Thor Partecipa alla discussione

