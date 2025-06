Thiago Motta Juve un’altra pretendente si defila dalla corsa all’ex allenatore bianconero Tutte le novità sul suo futuro

Thiago Motta, protagonista delle ultime notizie di mercato, si allontana dalla corsa per la panchina della Juventus. Dopo l'interesse di altri club, tra cui la Fiorentina, il suo futuro resta ancora incerto, ma una cosa è certa: Motta continuerà a essere legato ai colori bianconeri. Quali sono le prossime mosse e le possibili strategie per il suo percorso? Restate con noi per scoprire tutti gli aggiornamenti.

e cosa potrebbe succedere. Thiago Motta è e resterà ancora sotto contratto con la Juventus. A riportarlo è il Corriere dello Sport, che svela come in queste ultime ore sia saltata una potenziale pista che avrebbe potuto riportare in panchina l’allenatore. Si tratta della Fiorentina che, secondo quanto riportato dal quotidiano, avrebbe deciso di scartare questa opzione per inseguire l’ipotesi Pioli. L’italo-brasiliano quindi resta a carico della Juventus dopo l’esonero dello scorso marzo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Thiago Motta Juve, un’altra pretendente si defila dalla corsa all’ex allenatore bianconero. Tutte le novità sul suo futuro

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Motta Thiago Juve Altra

Kolo Muani Juve, cosa è cambiato tra Thiago Motta e Tudor? «Si vede una differenza importante col nuovo allenatore, ecco perché» – VIDEO - Nella recente puntata di Tribuna Juve, Paolo Rossi e il tattico Adriano Bacconi analizzano l'impatto di Randal Kolo Muani sotto la guida di Tudor, evidenziando le differenze rispetto a Thiago Motta.

Pagellone Juve: Yildiz insostituibile, Thuram senza limiti, sciagura Motta - [[ge:sn:ts:133498890]] Savona 6.5 Anche lui, come altri, è partito benissimo e un po’ a sorpresa nelle rotazioni di Thiago Motta. L’ex tecnico della Juventus lo ha mandato in campo fin dalle prime ... msn.com scrive

Bordata clamorosa a Koopmeiners e alla Juventus: “Non sono fenomeni” - Juventus bocciata in toto: l'annuncio spariglia le carte e affossa completamente i bianconeri. I calciatori nel mirino. Si legge su calciomercato.it

Boban: "Alla Juve molti giocatori sono stati definiti fenomeni ma sono solo buoni. Thiago Motta troppo rigido. Tudor? Gli auguro il meglio" - Zvonimir Boban, ospite del Festival della Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Juventus soffermandosi in particolare su quanto fatto da Thiago Motta. Ecco le parole dell'ex ... tuttojuve.com scrive

ULTRA OFFENSIVE THIAGO MOTTA | PREGAME : MONZA JUVENTUS