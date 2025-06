Theo Hernandez temporeggia l’Al Hilal si guarda attorno | Angelino nel mirino

In un panorama calcistico in fermento, Theo Hernandez temporeggia mentre l'Al Hilal si guarda attorno, con Angelino nel mirino. La scena nazionale scuote le sue fondamenta: Spalletti saluta l’Italia dopo la partita contro la Moldova, lasciando un vuoto e aprendo nuove sfide. Nel frattempo, Roma si prepara al grande cambiamento, con Gasperini ufficialmente in sella e un mercato che si anima pian piano. Un occhio attento ai giocatori che potrebbero fare la differenza...

Giornata in cui la scena se la sta sicuramente prendendo la Nazionale, con la sorprendente notizia dell’ addio di Spalletti all’Italia dopo la partita di domani contro la Moldova, ma tanto succede anche nel mondo Roma. Dopo aver ufficialmente accolto Gasperini alla propria corte, è iniziato il lavoro di allenatore e dirigenza dietro le quinte, a partire da un mercato che deve piano piano entrare nel vivo. Un occhio va buttato su quei giocatori che, complice una buona stagione, possono avere mercato, ed è questo il caso di Angelino. Fuori dai confini europei c’è quel solito mercato arabo pronto a spese pazze, in particolare un Al Hilal che, dopo aver ufficializzato Simone Inzaghi come nuovo allenatore, pianifica colpi da cinema: Osimhen si avvicina ogni ora di più, e già da qualche giorno è in essere un accordo da circa 35 milioni con il Milan per Theo Hernandez, con i rossoneri ben contenti di incassare una cifra importante per un giocatore non più sui suoi livelli ottimali da tempo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Theo Hernandez temporeggia, l’Al Hilal si guarda attorno: Angelino nel mirino

