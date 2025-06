Theo Hernández ‘no’ all’Al-Hilal | gli arabi mollano il terzino del Milan?

Il mercato estivo si infiamma con il possibile trasferimento di Theo Hernández all'Al-Hilal, ma la trattativa sembra in stand-by. I dirigenti sauditi potrebbero ora rivolgere la loro attenzione verso altri profili, lasciando ancora aperte le possibilità per il talentuoso terzino francese. Resta da scoprire come evolveranno le mosse di entrambe le parti nei prossimi giorni, in un calciomercato sempre più ricco di sorprese.

Theo Hernández, difensore del Milan, non ha (ancora?) aperto al trasferimento all'Al-Hilal. Ora i sauditi potrebbero cambiare obiettivo.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

L'Al-Hilal continua a lavorare duramente per firmare Theo Hernández Simone Inzaghi pianifica di contattare il terzino spagnolo per provare a sbloccare la trattativa L'Al-Hilal ha già un accordo di massima con il Milan, le prossime ore saranno decisive.

#TheoHernández dice no all'#AlHilal e ai 18 milioni all'anno: sullo sfondo c'è l'#AtleticoMadrid Il terzino francese si era preso una notte di riflessione, dopo che il club saudita aveva trovato un accordo con il Milan a 30 milioni di euro più bonus per il cartellino