Theo Hernandez Juventus i bianconeri possono ancora sperare di mettere le mani sul terzino? Arriva quel segnale decisivo in merito alla trattativa con l’Al Hilal

Il futuro di Theo Hernandez in maglia Juventus potrebbe ancora riservare sorprese. Mentre l’Al Hilal si avvicina a un accordo con il Milan, il calciomercato dei bianconeri resta vigile, sperando in un possibile colpo di scena. La trattativa con il terzino francese rimane aperta, alimentando le speranze dei tifosi juventini di rivedere Hernandez in bianconero. La prossima mossa potrebbe essere decisiva per il destino del difensore...

Theo Hernandez Juventus, ci sono chances di vedere il francese in bianconero? Il segnale lanciato all’Al Hilal può tenere aperta la finestra. ll calciomercato Juventus osserva con molta attenzione quello che sta succedendo in casa Milan, dove Theo Hernandez è sempre più uomo mercato. L’ Al Hilal ha intensificato il pressing sul francese, raggiungendo un accordo coi rossoneri. Tuttavia, il numero 19 rossonero continua a essere molto titubante. Stando a quanto ha rivelato Fabrizio Romano sul proprio profilo X, il transalpino non avrebbe ancora accettato l’offerta saudita. Questo tentennamento potrebbe indurre l’Al Hilal a cambiare obiettivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Theo Hernandez Juventus, i bianconeri possono ancora sperare di mettere le mani sul terzino? Arriva quel segnale decisivo in merito alla trattativa con l’Al Hilal

In questa notizia si parla di: Juventus Hernandez Segnale Theo

Chi è Yeremay Hernandez, il talento per cui il Como è disposto a spendere 35 milioni per anticipare la Juventus - Chi è Yeremay Hernandez, il talento sudamericano che ha attirato l'attenzione del Como, disposto a spendere 35 milioni per battere la concorrenza della Juventus? Tra i molti nomi circolanti nel mercato italiano, quello di Hernandez Cubas spicca per la sua originalità e potenziale.

Theo Hernandez Juventus, contatto telefonico con Inzaghi! Cosa è successo in queste ultime ore: gli aggiornamenti - Theo Hernandez Juventus, contatto telefonico con Inzaghi! Cosa è successo in queste ultime ore: gli aggiornamenti e le ultimissime novità Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futur ... Riporta juventusnews24.com

Theo, dice no no all'Arabia, sullo sfondo c'è una big - Theo Hernandez ha detto no all’Al-Hilal, rifiutando un’offerta economicamente clamorosa: 18 milioni netti a stagione, contro i 4,5 che percepisce attualmente al Milan. Il club ... Secondo tuttojuve.com

Theo Hernandez Juventus: incastro che riguarda anche un altro ‘pallino’ bianconero. Altro club coinvolto, ecco gli ultimi sviluppi - Theo Hernandez Juventus: c’è un incastro che coinvolge un altro pallino della Vecchia Signora. Altro club coinvolto, novità e tutti i dettagli Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, Theo Herna ... juventusnews24.com scrive