Theo Hernandez Juve | il francese continua a dire no all’Al-Hilal i sauditi ora virano su altri due esterni La situazione aggiornata

Theo Hernandez, il talentuoso esterno del Milan, dice no con fermezza all’Al Hilal, lasciando i sauditi a cercare alternative. La sua volontà chiara e decisa complica i piani di trasferimento, spostando l’attenzione su altri due esterni. La situazione si evolve rapidamente, ma una cosa è certa: il futuro di Hernandez non è più in Arabia Saudita. Resta dunque da scoprire qual sarà la prossima mossa del calciomercato.

Theo Hernandez Juve: il terzino fa muro all’Al-Hilal, il club saudita ora punta su altri due esterni. La situazione aggiornata. Theo Hernandez continua a respingere ogni tentativo dell’Al Hilal. Il terzino del Milan – accostato anche al calciomercato Juve – ha mantenuto una posizione ferma, rendendo ormai minime le possibilità di un trasferimento in Arabia Saudita. Il club saudita, che ha urgenza di definire la rosa in vista del Mondiale per Club, sta valutando alternative. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, l’Al Hilal ha messo nel mirino Angelino. Ci sono conferme sull’interesse e non è esclusa un’apertura da parte della Roma, attuale club del giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Theo Hernandez Juve: il francese continua a dire no all’Al-Hilal, i sauditi ora virano su altri due esterni. La situazione aggiornata

In questa notizia si parla di: Hilal Hernandez Theo Juve

Calciomercato Milan, Theo Hernandez all’Al-Hilal? Si muove Inzaghi. Accordo, ma … - Il calciomercato non si ferma mai, e il trasferimento di Theo Hernandez all’Al-Hilal potrebbe ridefinire gli equilibri nel campionato.

Da domani Inzaghi parlerà più apertamente del progetto con l'Al Hilal che sulla carta è importante Coinvolge Osimhen Theo Hernandez Bruno Fernandes... (F.Romano) Partecipa alla discussione

Un leader per il nostro centrocampo. Non solo Rabiot, in lista c’è anche Xhaka Braccio di ferro con Theo: l’Al-Hilal insiste, ma il francese vuole l’Europa #edicolarossonera ? Partecipa alla discussione

Fabrizio Romano - Theo Hernandez continua a non aprire all'Al Hilal: cosa succede ora - Theo Hernandez continua a non aprire all'Al Hilal: cosa succede ora un' ora fa Theo Hernandez sembra essere in uscita dal Milan e nelle scorse settimane era stato accostato anche alla Juventus. Il ter ... Come scrive informazione.it

Al-Hilal rilancia per Theo Hernández, il Milan ha già detto sì - Advertising Al-Hilal insiste: super offerta per Theo Hernández Le trattative tra Al-Hilal e Theo Hernández entrano nel vivo. Il club saudita ha presentato un’offerta significativa al terzino francese: ... Riporta informazione.it

Theo Hernandez Juventus, contatto telefonico con Inzaghi! Cosa è successo in queste ultime ore: gli aggiornamenti - Theo Hernandez Juventus, contatto telefonico con Inzaghi! Cosa è successo in queste ultime ore: gli aggiornamenti e le ultimissime novità Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futur ... Da juventusnews24.com