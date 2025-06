Theo Hernandez all’Al-Hilal? Il terzino rossonero non ha ancora dato l’ok ai sauditi

La trattativa tra Milan e Al-Hilal per Theo Hernandez sta vivendo una fase di stallo: mentre l’accordo tra i club è ormai definito, il terzino rossonero non ha ancora dato il via libera. L’attenzione si concentra sulle recenti mosse del mercato, che infiamma la Serie A e la Arabia Saudita, con grandi nomi e interessi in continua evoluzione. Riusciranno le parti a trovare un’intesa rapida? La partita è ancora aperta.

Rallenta la trattativa tra Milan e Al-Hilal per Theo Hernandez: accordo raggiunto tra le due società, mentre il calciatore non ha ancora dato l'ok Il mercato tra Serie A e Arabia Saudita è sempre più caldo, soprattutto dopo l'arrivo di Simone Inzaghi sulla panchina dell'Al Hilal. Il club saudita ha messo gli occhi su diversi .

