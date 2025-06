The Lost Bus | ecco il teaser trailer del nuovo film con Matthew McConaughey

Preparati a rimanere senza fiato: ecco il teaser trailer del nuovo film Apple Original, "The Lost Bus", con Matthew McConaughey. Diretto da Paul Greengrass e ispirato a una storia vera, questo thriller avvolge il pubblico in un'emozionante corsa contro il tempo. Non perdere l’opportunità di scoprire la trama e vivere questa avventura che arriverà in sala e streaming il prossimo autunno—un’opera che promette emozioni forti e suspense indimenticabile.

Un film Apple Original diretto da Paul Greengrass e tratto da una storia vera: scopri il teaser trailer e la trama di The Lost Bus, che vedremo in sala e in streaming il prossimo autunno. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - The Lost Bus: ecco il teaser trailer del nuovo film con Matthew McConaughey

In questa notizia si parla di: Lost Teaser Trailer Film

Teaser per Lost in Starlight, primo film d’animazione originale coreano di Netflix - Di seguito trovate il teaser trailer internazionale: L'articolo Teaser per Lost in Starlight, primo film d’animazione originale coreano di Netflix proviene da Il Cineocchio. Come scrive msn.com

Apple drops first teaser of ‘The Lost Bus’, starring Matthew McConaughey and America Ferrera - Apple's upcoming survival thriller starring Matthew McConaughey and America Ferrera is directed by Paul Greengrass. Watch the trailer now. Riporta 9to5mac.com

Mesmerizing Teaser for 'Lost in Starlight' Sci-Fi Romance Anime Movie - Netflix has revealed the first look teaser trailer for Lost in Starlight, made by Korean filmmaker Han Ji-won. The upcoming film is Netflix's very first Korean-language animated feature film ... Da firstshowing.net