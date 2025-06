The Fermi Paradox | quando la musica incontra la scienza – intervista a Giovanni Amighetti

Quando la musica incontra la scienza, nasce un’esperienza unica capace di sconfinare tra note e galassie. In questa puntata di Unplugged Playlist, Sofia Riccaboni dialoga con Giovanni Amighetti, il talentuoso produttore musicale coinvolto nel rivoluzionario progetto The Fermi Paradox. Un album che unisce sperimentazione sonora e astrofisica, portando l’ascoltatore a esplorare universi lontani. Scopri come la musica può diventare ponte tra immaginazione e scoperta scientifica, aprendo nuove prospettive di creatività e conoscenza.

. In questa puntata del podcast Unplugged Playlist, la conduttrice Sofia Riccaboni incontra Giovanni Amighetti, produttore musicale e musicista conosciuto a livello internazionale, per parlare del suo innovativo progetto: The Fermi Paradox. Un concept album che nasce da una collaborazione unica tra musica e scienza, in particolare con alcuni astrofisici del Jet Propulsion Laboratory della NASA. Un progetto tra musica sperimentale e astrofisica. The Fermi Paradox non è un semplice disco: è un viaggio sonoro che unisce sonorizzazioni live, dati scientifici e visioni cosmiche, realizzato da un team d’eccezione. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com © Dailyshowmagazine.com - The Fermi Paradox: quando la musica incontra la scienza – intervista a Giovanni Amighetti

