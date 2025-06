The Family anticipazioni dal 9 al 13 giugno 2025 | la morte di Ergun

Un’onda di shock scuote la famiglia in The Family: il tragico incidente che ha portato alla morte di Ergun si rivela un omicidio, gettando Devin e Aslan nel vortice di un’indagine avvincente. Tra misteri, tradimenti e colpi di scena, le prossime puntate promettono emozioni intense e rivelazioni sorprendenti. Non perdere gli aggiornamenti esclusivi su Canale 5 da lunedì 9 a venerdì 13 giugno 2025!

© US Mediaset Lutto in arrivo per Devin nelle prossime puntate di The Family. Il padre della psicologa, Ergun, muore infatti in seguito ad un incidente d’auto e le indagini della polizia portano subito a scoprire che l’uomo è stato assassinato. Con l’aiuto di Aslan, Devin cerca dunque il colpevole. Maggiori info nelle anticipazioni che seguono. Questa settimana, la dizi turca è in onda su Canale 5 lunedì alle 15.00, mentre da martedì a venerdì alle 16.00. Ecco le anticipazioni. The Family: anticipazioni da lunedì 9 a venerdì 13 giugno 2025. Lunedì 9 giugno: la morte di Ergun. Ilyas confessa a Serap e a Kiymet che Bedri in realtà è suo figlio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - The Family, anticipazioni dal 9 al 13 giugno 2025: la morte di Ergun

