The Cage il nuovo game show di Amadeus con Giulia Salemi da oggi su Nove | il montepremi come funziona

Pronti a scoprire il nuovo entusiasmante game show di Amadeus su Nove? Con “The Cage - Prendi e scappa”, il montepremi cresce ad ogni sfida, mettendo alla prova agilità, intelligenza e sangue freddo dei partecipanti. Un mix di tensione e divertimento che promette grandi emozioni, soprattutto nel cuore dell’estate. Ma come funziona il montepremi e quali sono le strategie per vincere? Scopriamolo insieme!

Al via oggi sul Nove il nuovo game show condotto da Amadeus con la partecipazione di Giulia Salemi: ecco in cosa consiste e come funziona l'access prime time estivo della rete. Nuova avventura per Amadeusa Nove. Da oggi, domenica 8 giugno, infatti, il conduttore sarà al timone di un nuovo gioco nell'access prime time, a partire dalle 20.30: si chiama The Cage - Prendi e scappa. Al suo fianco, ad accompagnare e incitare i concorrenti, Giulia Salemi. Pur esordendo di domenica, l'avventura di The Cage (che fino a metà luglio dovrà vedersela con Stefano De Martino su Rai 1) andrà in onda, sempre alle 20:30, dal lunedì al venerdì. 🔗 Leggi su Movieplayer.it