Tessere elettorali e mappa dei seggi Ecco la guida pratica per organizzarsi

Sei pronto a esercitare il tuo diritto di voto? Con questa guida pratica ti aiuteremo a orientarti tra tessere elettorali e mappa dei seggi, per una partecipazione senza stress ai referendum popolari abrogativi. Ricorda: i seggi saranno aperti oggi, domenica 8 giugno, dalle 7 alle 23, e domani, lunedì 9 giugno, dalle 7 alle 15. Preparati in anticipo e fai sentire la tua voce!

I seggi saranno aperti oggi, domenica 8 giugno, dalle 7 alle 23 e domani, lunedì 9 giugno, dalle 7 alle 15, per la votazione dei cinque referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione. Sarà necessario presentarsi ai seggi muniti di un documento di identità e della tessera elettorale: chiunque non ne sia in possesso, o la cui tessera fosse scaduta, potrà recarsi nell'ufficio elettorale della propria città : in occasione delle giornate elettorali, essi saranno aperti in via eccezionale oggi, domenica 8 giugno, dalle 7 alle 23 e domani, lunedì 9 giugno, dalle 7 alle 15. Gli elettori disabili o con mobilità ridotta che non siano in grado di raggiungere il seggio elettorale e non abbiano possibilità di accompagnamento possono usufruire del servizio di trasporto organizzato dal Comune di residenza, per favorire il raggiungimento del seggio elettorale.

