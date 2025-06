Terzo mandato Bignami FdI | Parliamone ma attenzione ai rischi

Un terzo mandato per i governatori regionali solleva dibattiti e preoccupazioni legate alla concentrazione di potere e alla qualità della leadership. Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, invita al confronto, pur evidenziando i rischi di una lunga permanenza in carica. È fondamentale analizzare attentamente i pro e i contro prima di prendere decisioni che potrebbero influenzare il futuro della governance regionale e la fiducia dei cittadini.

Sull’ipotesi di un terzo mandato per i governatori regionali, Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, apre al confronto ma non nasconde le perplessità: “L’esperienza sul territorio mi ha insegnato che c’è un rischio implicito nel prolungare per troppo tempo le esperienze di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it