Terribile incidente a Caselette | scontro tra auto e moto il giovane centauro Mattia Zuanazzi di Rivoli morto sul colpo

Un drammatico incidente a Caselette scuote la comunità: un violento scontro tra auto e moto si è concluso con una tragica perdita umana. Il giovane centauro Mattia Zuanazzi, residente a Rivoli, ha perso la vita sul colpo durante il terribile impatto. Questa tragedia evidenzia ancora una volta la fragilità della vita e la pericolosità delle strade. La comunità si stringe intorno alla famiglia e a chi conosceva il 24enne, mentre le forze dell'ordine indagano sulle cause dell'incidente.

Un terribile incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 8 giugno 2025, sull'ex statale (denominata in quel tratto corso Susa) a Caselette, nei pressi del bivio per frazione Grangiotto. Una moto da enduro Ktm 790 Adventure, che viaggiava in direzione di Avigliana, si è scontrata.

