Terribile incidente a Caselette | scontro tra auto e moto centauro morto sul colpo

Un incidente drammatico scuote Caselette: nel tardo pomeriggio di oggi, una collisione tra auto e moto sull'ex statale ha avuto conseguenze tragiche. Un centauro ha perso la vita sul colpo, lasciando la comunità sotto shock. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, ma l’evento evidenzia ancora una volta l’importanza della guida responsabile. La tragedia ci ricorda quanto sia fondamentale rispettare le regole per tutelare la vita di tutti.

Un terribile incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 8 giugno 2025, sull'ex statale (denominata in quel tratto corso Susa) a Caselette, nei pressi del bivio per frazione Grangiotto. Una moto Ktm, che viaggiava in direzione di Avigliana, si è scontrata con un'auto Peugeot 2008.