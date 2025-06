Terremoto Spal il sindaco Fabbri contro Tacopina | Chi ha tradito Ferrara non può continuare a rappresentarne i colori

In un clima di tensione e tradimento, il sindaco Fabbri si scaglia contro Tacopina, evidenziando come chi ha tradito Ferrara non possa più rappresentarne i valori. La città, fervente e orgogliosa, si trova di fronte a decisioni difficili che mettono alla prova la fiducia riposta in chi ha mancato agli impegni fondamentali. È arrivato il momento di fare chiarezza e difendere l’onore di Ferrara.

Ferrara, 8 giugno 2025- "Chi ha tradito la città non può continuare a rappresentarne i colori. Non possiamo, né come amministrazione né come città, continuare a dare fiducia a chi fino all'altro giorno ci garantiva che non ci sarebbero stati problemi per l'iscrizione alla Serie C, e che all'improvviso senza neppure un comunicato ufficiale, arrivato solo ieri con grande leggerezza ha dichiarato di non aver provveduto al pagamento necessario per l'iscrizione". E' il messaggio chiaro di Alan Fabbri, sindaco di Ferrara, il giorno dopo la discesa nei dilettanti della Spal e le motivazioni presentate dal presidente del club Joe Tacopina sulla mancata iscrizione in Serie C. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Terremoto Spal, il sindaco Fabbri contro Tacopina: “Chi ha tradito Ferrara non può continuare a rappresentarne i colori”

