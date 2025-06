Terremoto Spal | il settore giovanile colpito ma Under 16 e 17 in corsa playoff

Il terremoto che ha sconvolto la Spal e la nostra città negli ultimi giorni coinvolge in maniera devastante anche il settore giovanile. Come è noto infatti una delle conseguenze della scomparsa del club biancazzurro dal calcio professionistico è l'azzeramento del vivaio di via Copparo, uno dei migliori in assoluto del panorama nazionale. Quantomeno nel contesto della Lega Pro. Nel corso dell'estate quindi la nuova Spal dovrà ripartire completamente da zero nella ricostruzione del settore giovanile, con l'obiettivo di ripercorrere le orme di Ruggero Ludergnani, che una dozzina d'anni fa indicò la strada maestra allestendo un vivaio da urlo, invidiato in ogni angolo d'Italia.

In questa notizia si parla di: Spal Settore Giovanile Terremoto

