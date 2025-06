Terremoto scuote la città scossa fortissima | magnitudo 6 5

Sospirare la città nel suo ritmo quotidiano, lasciando dietro di sé un'onda di paura e stupore. La terra ha vibrato per lunghi secondi, scuotendo le fondamenta di Bogotá e rivelando quanto sia fragile il nostro equilibrio. È in momenti come questi che si percepisce con forza il potere della natura e la resilienza di una comunità pronta a rialzarsi. La città, colta di sorpresa, si prepara ora a ricostruire e a guardare avanti.

La mattina era iniziata come tante, con le strade della capitale già inondate di traffico e la consueta fretta dei pendolari. A Bogotá il cielo era terso, l'aria fresca. Nei parchi, nei mercati, nelle aule scolastiche, il tempo sembrava procedere secondo un ordine ordinario e fragile, quando all'improvviso ogni cosa si è come incrinata. Il terreno ha vibrato per lunghi secondi. Non una scossa fugace, ma un'onda lenta, profonda, che ha fatto tremare i vetri, oscillare i lampioni, sgretolare la quiete. Il panico ha attraversato i volti: chi è corso fuori, chi ha cercato i figli, chi ha solo pregato.

