Terremoto Juve via Tudor | Nuovo allenatore scelto dall’algoritmo

la scelta dell'allenatore, decisa dall’algoritmo, che ha rivoluzionato le aspettative dei tifosi e degli addetti ai lavori. In un mondo sempre più digitalizzato, anche il calcio si affida a nuove tecnologie per tracciare il futuro, e la Juventus non fa eccezione: il cambiamento è alle porte e promette di riscrivere le sorti della squadra. Ma cosa ci riserva questa svolta inattesa?

Sono giorni di calma apparente nel quartier generale bianconero: l’annuncio sulla panchina segna la svolta A poco più di una settimana dall’inizio del Mondiale per Club, la Juventus già da qualche giorno ha ripreso gli allenamenti alla Continassa per farsi trovare pronta all’ appuntamento internazionale. A calamitare l’attenzione mediatica, però, non sono soltanto le indiscrezioni di mercato ma anche gli spifferi che riguardano il nuovo DS e di riflesso le manovre per la panchina. Terremoto Juve, l’algoritmo fa fuori Tudor: “Scelto il nuovo allenatore” (LaPresse) – Calciomercato.it Una volta incassato il no di Antonio Conte, Elkann ci ha tenuto a ribadire la sua fiducia ad Igor Tudor. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Terremoto Juve, via Tudor: “Nuovo allenatore scelto dall’algoritmo”

In questa notizia si parla di: Terremoto Juve Tudor Allenatore

