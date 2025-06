Terremoto in Colombia scossa di magnitudo 6 5

Un potente terremoto di magnitudo 6.5 ha scosso la Colombia questa mattina alle 8:08, con epicentro vicino a Paratebueno, a soli 10 km di profondità da Bogotá. La terra ha tremato, lasciando spazio a preoccupazioni e domande sulla sicurezza delle comunità locali. In un momento così difficile, è fondamentale essere preparati e informati. Scopriamo insieme cosa sta succedendo e come affrontare questa emergenza.

Terremoto in Colombia. Intorno alle 8.08 di questa mattina (ora locale) è stato avvertito un forte sisma è stato. L’epicentro è stato registrato nell’area di Paratebueno, a 10 km di profondità, non lontano dalla capitale Bogotà. Secondo il Servizio Geologico Colombiano, la scossa ha avuto una magnitudo di 6.5 gradi sulla scala Richter. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Terremoto in Colombia, scossa di magnitudo 6.5

In questa notizia si parla di: Terremoto Colombia Scossa Magnitudo

Terremoto in Colombia, forte scossa di magnitudo 6,5 vicino Bogotà: “Lunga diversi secondi” - Un terremoto di magnitudo 6.5 ha scosso profondamente Bogotà, lasciando paura e incertezza tra i cittadini.

#Terremoto in #Colombia. Avvertito per diversi secondi a Bogotà il forte sisma localizzato a Paratebueno, a 187 km dalla capitale. La scossa, inizialmente stimata dal Servizio Geologico Nazionale su magnitudo 6.5, è stata quantificata in 6.3 da @USGS Partecipa alla discussione

Scossa Terremoto (@terremotoalert) Partecipa alla discussione

Terremoto in Colombia, forte scossa di magnitudo 6,5 vicino Bogotà: “Lunga diversi secondi” - Paura in Colombia, dove oggi un forte terremoto di magnitudo 6.5 è stato avvertito con forza nella capitale Bogotà. Come scrive fanpage.it

Terremoto in Colombia, scossa di 6.5 avvertita con forza a Bogotà: l'epicentro a Paratebueno - Un potente terremoto di magnitudo 6.5 ha scosso Bogotà e altre città in Colombia, ha annunciato il Servizio Geologico Nazionale. L'epicentro del sisma è stato a ... Riporta ilmattino.it

Colombia, terremoto di magnitudo 6,5: scossa avvertita a Bogotà - L'epicentro del sisma è stato registrato a Paratebueno, a 187 chilometri dalla capitale. Al momento non si contano feriti o morti View on euronews ... Da msn.com