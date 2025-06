Terremoto in Colombia forte scossa di magnitudo 65 vicino Bogotà | Lunga diversi secondi

Un terremoto di magnitudo 6.5 ha scosso profondamente Bogotà, lasciando paura e incertezza tra i cittadini. La forte scossa, durata diversi secondi, ha evidenziato la vulnerabilità della regione e l’urgenza di misure di sicurezza più efficaci. La comunità si stringe nel ricordo di chi è stato colpito, mentre le autorità monitorano attentamente la situazione. Continua a leggere per scoprire gli sviluppi e come affrontare questa emergenza.

