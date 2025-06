Terremoto ai Campi Flegrei serie di scosse oggi la più forte magnitudo 2 1 | “Sciame sismico ancora in corso”

Un'ondata di scosse scuote i Campi Flegrei, con 42 tremori registrati nella notte e una magnitudo di 2,1 questa mattina alle 7:14. La terra non smette di tremare, creando preoccupazioni e attese tra la popolazione. Rimanete aggiornati per scoprire gli sviluppi e le misure di sicurezza adottate. Continua a leggere per approfondire la situazione e capire cosa ci si aspetta nei prossimi giorni.

Ai Campi Flegrei sciame sismico con 42 scosse nella notte. Questa mattina sisma di magnitudo 2.1 alle ore 7,14. 🔗 Leggi su Fanpage.it

