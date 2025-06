Terni referendum abrogativi | aperti i seggi e ‘caccia’ al quorum I dati dell’affluenza

A Terni e provincia, l’atteso momento di partecipazione democratica è arrivato: sono aperti i seggi per i cinque referendum abrogativi, tra cui questioni cruciali come il lavoro e la cittadinanza. Con 294 punti di voto distribuiti sul territorio, ogni cittadino ha l’opportunità di influenzare il futuro del Paese. L’affluenza sarà determinante per raggiungere il quorum e dare legittimità a queste importanti decisioni. La vostra voce conta: non lasciatevi sfuggire questa occasione!

Cinque referendum abrogativi all'attenzione del corpo elettorale. Anche a Terni e provincia sono aperti i seggi per esprimere il proprio voto in materia di disciplina del lavoro e sul tema della cittadinanza. In provincia di Terni i seggi complessivamente sono pari a 294 (129 solo in città).

In questa notizia si parla di: Terni Seggi Referendum Abrogativi

