Terni referendum abrogativi | aperti i seggi e ‘caccia’ al quorum I dati dell’affluenza

A Terni e provincia si aprono oggi i seggi per cinque referendum abrogativi, un momento cruciale di partecipazione democratica. Con oltre 294 punti di voto, cittadini chiamati a esprimersi su temi come il lavoro e la cittadinanza si preparano a esercitare il loro diritto fondamentale. Riusciranno a superare il quorum e a dare un segnale chiaro al legislatore? La risposta dipende da voi.

