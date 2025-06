Terni lo spettacolo teatrale ‘Le apparenze ingannano’ | Lo scambio di energie tra attori e pubblico in un unico respiro

Preparati a vivere un’esperienza unica: lo spettacolo teatrale ‘Le apparenze ingannano’ trasforma il palco in un palcoscenico di emozioni, dove attori e pubblico si fondono in un respiro condiviso. Un debutto speciale all’Anfiteatro Fausto, ospitato dalla scuola di recitazione di Rigatteria d’Arti e Mestieri, diretta dalla talentuosa Maria Vittoria Cozzella. Non perdere questa serata indimenticabile, pronta a sfidare le tue percezioni e svelare le verità nascoste dietro le apparenze.

Una location d'eccezione per lo spettacolo denominato 'Le apparenze ingannano'. La scuola di recitazione di rigatteria d'arti e mestieri, diretta dalla regista e curatrice dell'opera Maria Vittoria Cozzella farà il suo debutto all'Anfiteatro Fausto (sabato 28 giugno ore 20.30) dopo il successo di.

In questa notizia si parla di: Spettacolo Apparenze Ingannano Terni

