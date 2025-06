Terni la stagione del Baravai | Progetto in continuità con spettacoli dj set ed iniziative in collaborazione con le realtà territoriali

Terni si prepara a vivere un’estate memorabile con la stagione del Baravai, un progetto che unisce musica, cultura e territorio in un calendario ricco di spettacoli, dj set e iniziative coinvolgenti. Tra i suggestivi giardini e l’Anfiteatro Romano, ogni evento promette emozioni uniche e momenti di aggregazione. La stagione prenderà il via sabato 14 giugno con un tributo speciale a Stefano Micheli, un appuntamento che segnerà il nostro ritorno alla grandezza.

Una lunga estate contrassegnata da molteplici eventi distribuiti tra i giardini e l’Anfiteatro Romano. La stagione del Baravai debutterà ufficialmente sabato 14 giugno con la serata tributo dedicata a Stefano Micheli. Il presidente de ‘Le Macchine Celibi’ Carlo Terrosi, intervenendo alla nostra. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, la stagione del Baravai: “Progetto in continuità con spettacoli, dj set ed iniziative in collaborazione con le realtà territoriali”

In questa notizia si parla di: Stagione Baravai Terni Progetto

A Terni dal 14 giugno al 28 settembre la quinta edizione di "Baravai" all'Anfiteatro Romano - Da Peter Doherty a Modeselektor (dj) e alla serata tributo a Stefano Micheli, ex componente dello storico gruppo ternano MyMine: tutto il programma ... Riporta corrieredellumbria.it

Terni, l’estate del Baravai riparte dalla musica: gli appuntamenti della quinta edizione - Finiti i lavori da un milione e 300 mila euro con cui l’anfiteatro romano di Terni si è ‘rifatto il look’, ora torna ufficialmente alla cittadinanza. E lo fa con un’ampia programmazione che prevede co ... Si legge su umbria24.it

Baravai Terni, apertura a giugno: «Festival non sparisce». La posizione di Letz - In contemporanea Letz comunica che «non farà parte attivamente della stagione estiva del Baravai Anfiteatro ... di Musei e Teatri di Terni, e dunque l’unico soggetto che ha titolo in merito è la ... Da umbria24.it