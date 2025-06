Ternana il sogno finisce ai calci di rigore Plizzari chiude la porta in B va il Pescara

La Ternana si ferma ai calci di rigore, dove il Pescara si impone e vola in Serie B, lasciando i tifosi rossoverdi con il cuore in gola. Una finale emozionante, ricca di suspense e colpi di scena, che ha visto protagonisti grandi attaccamenti e duelli memorabili. Il sogno di conquistare la promozione si spegne così, ma la passione per i colori rossoverdi resta viva. La squadra tornerà più forte di prima, pront a riscrivere il proprio destino.

PESCARA 3 TERNANA 2 (0 – 1 dopo tempi regolamentari e supplementari) PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierozzi, Lancini (29’ pt Pellacani, 1’ st Lonardi), Letizia, Moruzzi; Meazzi (5’ pts De Marco), Kraja, Dagasso; Bentivegna (23’ st Valzania), Ferraris (1’ pts Arena), Cangiano (12’ st Tonin). A disp.: Saio, Profeta, Alberti, Brosco, Crialese, Staver, Saccomanni, Berardi. All.: Baldini. TERNANA (3-4-2-1): Vannucchi; Maestrelli (12’ st Damiani), Capuano, Martella; Casasola, Aloi (12’ st de Boer), Donati, Tito (27’ st Donnarumma); Curcio (12’ st Ciammaglichella, 3’ pts Millico), Cicerelli; Cianci (1’ st Ferrante). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ternana, il sogno finisce ai calci di rigore. Plizzari chiude la porta, in B va il Pescara

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Pescara Ternana Plizzari Sogno

Serie C, la fase nazionale dei playoff: Giana Erminio-Ternana, Crotone-Vicenza, Vis Pesaro-Pescara, Atalanta U23-Audace Cerignola. Le semifinali - Con la conclusione dei gironi B e C, la regular season di Serie C è giunta al termine, ma la competizione è tutt'altro che finita.

Ternana, il sogno finisce ai calci di rigore. Plizzari chiude la porta, in B va il Pescara - I rossoverdi del tecnico Fabio Liverani dominano la finale playoff e vincono 1-0 in trasferta ma poi crollano dal dischetto ... Riporta lanazione.it

Plizzari dopo Pescara-Ternana: "È un sogno, questa città mi ha fatto rinascere" - E' stato l'eroe della promozione in Serie B, Alessandro Plizzari è commosso dopo aver parato 3 rigori nella finale playoff vinta contro la Ternana, nonostante l'infortunio a un polpaccio: "La squadra ... Si legge su sport.sky.it

Non basta una grande Ternana a superare il Pescara, rossoverdi battuti ai rigori - Il sogno della B per la Ternana si infrange sui guantoni di Alessandro Plizzari, il portiere e capitano del Pescara che trascina i compagni ai rigori e ne para 3 davanti ai 20mila spettatori dell'Adri ... Segnala rainews.it

Pescara in Serie B grazie a superman Plizzari. Pescara Ternana 4-1 dopo penalty #pescaracalcio