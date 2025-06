Ternana delusione per Liverani dopo la sconfitta ai play-off | Meritavamo un epilogo migliore Difficile guardare avanti

La Ternana vive un’amara delusione dopo la sconfitta ai play-off, che ha lasciato Liverani e i suoi tifosi con l’amaro in bocca. Un epilogo che avrebbe meritato di essere diverso, e ora il difficile è guardare avanti con fiducia e determinazione. Le parole dell’allenatore al termine della sfida riflettono il dispiacere ma anche la voglia di ripartire. DICHIARAZIONI…

Ternana, delusione per Liverani dopo la sconfitta ai play-off. Le dichiarazioni del tencico nel post partita L’allenatore della Ternana, Fabio Liverani, ha parlato nella conferenza stampa post partita, al termine della finale dei play-off persa solo ai rigori, contro il Pescara, che ha sancito la promozione degli abruzzesi. Le sue parole riportate da TMW. DICHIARAZIONI . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Ternana, delusione per Liverani dopo la sconfitta ai play-off: «Meritavamo un epilogo migliore. Difficile guardare avanti»

