Ternana delusione ed incredulità dopo una nottata insonne I calciatori che salutano dopo i rigori di Pescara

riproposto emozioni contrastanti e delusione infinita per i tifosi rossoverdi. Dopo una notte di speranze e tensione, la Ternana si trova a riflettere su un'occasione sfuggita di mano, lasciando dietro di sé un mix di amarezza e incredulità. Lo stadio Adriatico ha scritto un capitolo amaro nella storia recente della squadra, ma ora più che mai, è il momento di rialzarsi e guardare avanti con rinnovata determinazione.

Il finale che nessun tifoso della Ternana avrebbe voluto vivere. Allo stadio Adriatico è andato in scena un epilogo drammatico, sotto il profilo calcistico, che ha permesso ad un Pescara alle corde di salire sull’ultimo treno della Serie B. Ripercorrere la finalissima di ritorno avrebbe davvero. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Ternana, delusione ed incredulità dopo una nottata insonne. I calciatori che salutano dopo i rigori di Pescara

