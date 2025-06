Tennis | Errani-Paolinitrionfo a Parigi

Il tennis italiano brilla ancora a Parigi: Sara Errani e Jasmine Paolini dominano la finale del doppio, regalando un’altra gloria all’azzurro. Dopo aver battuto Danilina e Krunic in tre set intensi, il duo conquista il titolo in un match di 2 ore e 15 minuti. Per Errani, è il secondo trofeo stagionale, aggiungendo un’altra pagina alla sua straordinaria carriera. Un trionfo che conferma la forza del nostro movimento tennistico.

13.30 Si tinge sempre più di azzurro questa edizione del Roland Garros. Sara Errani e Jasmine Paolini si aggiudicano il titolo del doppio battendo in finale 64 26 61 la coppia DanilinaKrunic (KazakistanSerbia). Durata 2h15'. Per la Errani è il secondo titolo: ha vinto il misto in coppia con Andrea Vavassori. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

