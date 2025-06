Tennis un altro trionfo per la campionessa di Massa Lombarda | vittoria nel doppio femminile al Roland Garros

Un’altra grande vittoria si aggiunge alla meravigliosa carriera di Sara Errani, la campionessa di Massa Lombarda che conquista il doppio femminile a Roland Garros insieme a Jasmine Paolini. Le azzurre, campionesse olimpiche, dimostrano ancora una volta il loro talento e determinazione, scrivendo un’altra pagina importante nella storia del tennis italiano. Questo trionfo conferma il loro status di protagoniste indiscusse dello slam parigino, lasciando il pubblico emozionato e orgoglioso.

Un'altra soddisfazione per la campionessa del tennis di Massa Lombarda Sara Errani che insieme a Jasmine Paolini ha trionfato ancora a Parigi. Le azzurre campionesse olimpiche hanno vinto il titolo al Roland Garros, battendo nella finale di doppio femminile dello slam parigino il duo composto da.

Esulta anche il comune di Massa Lombarda con una dichiarazione sui social: «Grazie Sara. Siamo fieri di te»

