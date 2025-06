Tennis Sinner | ho dato tutto ma non dormirò bene stasera

Pochi mesi fa avremmo firmato per essere qui, a lottare al massimo livello. La partita di oggi dimostra che il talento e la determinazione di Sinner sono più vivi che mai, anche se il sogno finale sfuma. Con questa esperienza, il giovane talento italiano si prepara a riscrivere il suo capitolo, più forte e motivato che mai. La strada verso la vetta è ancora lunga, ma ogni passo conta.

Roma, 8 giu. (askanews) – “Complimenti a Carlos, un’altra battaglia stupenda e una prestazione eccezionale. Una vittoria meritata. E’ più facile giocare che parlare in questo momento”. Jannik Sinner commenta così, con un sorriso logicamente tirato, la finale persa contro Carlos Alcaraz. “Grazie al mio team di avermi messo nelle condizioni di poter giocare una partita simile, abbiamo dato tutto – continua – Pochi mesi fa avremmo firmato per essere qui, è stato un torneo straordinario, anche se ora è molto difficile questa sconfitta. Grazie a tutti, è un privilegio per noi giocare in questo posto speciale, è comunque un trofeo eccezionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: Sinner Dato Tutto Tennis

Il Presidente della Repubblica diserta la finale maschile tra Sinner e Alcaraz dopo il gran rifiuto di Jannik al Quirinale. Sullo sfondo, la “manina” di Giorgia Meloni che voleva prendersi la scena… e poi ha dato buca - RETROSCENA - Il presidente Mattarella ha sorpreso tutti disertando la finale maschile tra Sinner e Alcaraz, rinunciando anche all'opportunità di scambiare due parole con Giorgia Meloni, che ostentava la sua presenza.

Una tipica domenica romana Mattina a San Pietro per la Prima di Papa Leone Pomeriggio finale tennis con Sinner A seguire Milan-Roma (dato buca prima dell’inizio) In serata al Pantheon concerto per Battiato con Alice Partecipa alla discussione

Il tennis si conferma una macchina da ascolti. La sfida tra #Sinner e #Ruud ha fatto registrare su Sky un dato medio di 750mila telespettatori (share 4,52%) mentre la semifinale di #Paolini ne ha raccolti oltre 300mila (share 3,3%). Partecipa alla discussione

