Tennis Paolini | Grazie al pubblico italiano pazzeschi

Grazie al pubblico italiano, siete stati davvero pazzeschi! Il calore e il supporto che ci avete mostrato durante tutto il torneo ci hanno dato una carica in più per affrontare ogni sfida. La vostra passione rende il tennis italiano unico al mondo. Continuiamo a sostenere i nostri talenti e a scrivere insieme nuove pagine di successo. Forza Italia!

Roma, 8 giu. (askanews) – "Complimenti alle nostre avversarie, hanno giocato un gran torneo. Esprimendosi così faranno altre finali. Un grazie al nostro team, siamo insieme da 20 giorni e ci divertiamo sempre. Grazie ad Amelie Mauresmo e all'organizzazione, giocare qui è stupendo". Così Jasmine Paolini al termine del match trionfale con il quale ha vinto il torneo di doppio femminile in coppia con Sara Errani. "Grazie al pubblico italiano, siete pazzeschi e grazie per essere qua – continua – Sono felicissima, lo scorso anno avevo perso in finale e stavolta invece ce l'abbiamo fatta. Grazie a Sara, sei una grande campionessa e una persona ancor migliore della giocatrice che sei.