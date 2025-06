Tennis la wag spopola sul web | nessuno potrà resisterle

Il mondo del tennis si sta infiammando grazie a una nuova star dei social: questa wag sta conquistando il web con la sua spontaneità e originalità. Con oltre 250mila follower su TikTok e 33mila su Instagram, il suo successo è inarrestabile. I numeri parlano chiaro: la sua capacità di creare contenuti autentici e coinvolgenti la rende una delle influencer più amate nel panorama sportivo. Questa ragazza ha già segnato un record e il meglio deve ancora venire.

Tennis, questa wag è unica ti conquisterà in men che non si dica: con i suoi contenuti social, è già arrivata al cuore di tantissimi tifosi. 250mila follower su TikTok e 33mila su Instagram. Questi numeri parlano chiaro e sono perfettamente indicativi del successo che questa ragazza ha raggiunto, proponendo contenuti di grandissima qualità e offrendo al suo pubblico post e video molto diversi da quelli che alcuni influencer sono soliti propinarci. (Instagram) – Ilveggente.it Brianna Guagliardo, insomma, non è una content creator qualunque. 🔗 Leggi su Ilveggente.it