Tennis Errani | Parigi il campo più importante del mondo

Sara Errani, emozionata e grata, si lascia andare a parole piene di sentimento dopo la vittoria a Roland Garros, il cuore pulsante del tennis mondiale. La sua connessione con Parigi va oltre il campo: qui si intrecciano i ricordi più cari e le sfide più intense della sua carriera. In un giorno che resterà nella storia, Errani dimostra che il tennis è anche emozione, passione e un legame indissolubile con il luogo più importante del mondo.

Roma, 8 giu. (askanews) – E’ una Sara Errani visibilmente commossa quella che si rivolge al pubblico di Parigi dopo la vittoria in doppio con Jasmine Paolini al Roland Garros: “Per me è davvero tanto difficile, innanzitutto complimenti alle nostre avversarie – le sue parole – Grazie a tutti per essere qui, per me questo è il campo più importante al mondo, qui ho i miei ricordi più preziosi. Grazie ad Amelie Mauresmo, ci sentiamo sempre a proprio agio nonostante i giorni lontano da casa. Grazie a Jasmine per la sua energia positiva, sono felice di dividere questa gioia con lei. Siamo fortunate ad avere nella nostra vita un team come il nostro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it