Tennis Errani e Paolini scrivono la storia | vinto il Roland Garros primo titolo slam in coppia

Un trionfo che resterà nella memoria del tennis italiano: Sara Errani e Jasmine Paolini scrivono la storia conquistando il loro primo titolo Slam in doppio a Roland Garros. Le azzurre hanno dimostrato talento, determinazione e spirito di squadra superando avversarie di grande qualità. Un risultato che segna un nuovo capitolo emozionante nel panorama tennistico nazionale, confermando che il duo Errani-Paolini è pronto a lasciare il segno anche sui palcoscenici più prestigiosi.

Sara Errani e Jasmine Paolini vincono il primo titolo in coppia a livello slam. Le azzurre superano DanilinaKrunic con il punteggio di 6-4 2-6. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

