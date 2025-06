Temporin volontario in prima linea | Dal terremoto dell’Irpinia all’Aquila Con gli scout anche sulle alluvioni

Un impegno di oltre cinquant'anni, che ha visto Valerio Mauro Temporin diventare simbolo di dedizione e coraggio. Dalla devastazione dell’Irpinia alle emergenze di alluvioni, il suo volontariato con gli scout ha rappresentato un esempio di solidarietà e prontezza. Un percorso che unisce formazione, passione e azione concreta, dimostrando come il servizio possa fare la differenza. E questa è solo l’inizio della sua straordinaria storia di impegno civico.

Mezzo secolo di volontariato, sul fronte di terremoti e alluvioni, con la divisa degli scout, che all’epoca, gli anni 70, già ben conoscevano i primi rudimenti della protezione civile: dal Friuli, nel maggio ‘76, all’Irpinia, dal Molise a L’Aquila poi l’Emilia, e le inondazioni, ultime quelle romagnole del ‘23 e ‘24. Contemporaneamente Valerio Mauro Temporin si è cimentato in sette esperienze lavorative diverse, sempre in ruoli dirigenziali, una buona parte sul fronte del sociale fra cui quattro anni di educatore scolastico in appoggio a un ragazzo fortemente disabile. Un impegno, il volontariato, che tuttora continua, sempre come Agesci, nell’ambito del Centro operativo regionale della Protezione civile e che gli è appena valsa l’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica, conferita dal presidente Mattarella e che Temporin dedica "a tutti gli scout che lavorano con me". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it