Temporali e nubifragi Meteo addio caldo | arriva la ‘Goccia fredda’

Dopo giorni di caldo anomalo, l’arrivo di una 'goccia fredda' potrebbe rivoluzionare le condizioni meteorologiche dell’Italia. Mentre l’anticiclone africano regna incontrastato, portando cielo sereno e temperature elevate, gli esperti prevedono un cambiamento significativo dopo metà giugno. Gli ultimi aggiornamenti indicano che temporali e nubifragi, accompagnati da un abbassamento delle temperature, potrebbero presto interrompere il lungo periodo di stabilità. Pronti a scoprire cosa ci riserva il tempo?

Dopo giorni di caldo anomalo, una possibile svolta potrebbe arrivare dopo metà giugno. Al momento, l’anticiclone africano continua a dominare incontrastato su gran parte del Mediterraneo, Italia compresa, portando condizioni di stabilità atmosferica, cielo sereno e assenza di piogge. Questo scenario dovrebbe durare almeno fino al 15 giugno, con temperature elevate e poche variazioni sul fronte meteorologico. Ma gli ultimi aggiornamenti suggeriscono che la situazione potrebbe cambiare nella seconda parte del mese. A cambiare le carte in tavola potrebbe essere una goccia fredda, un nucleo d’aria fredda in quota che si separa dalle più ampie depressioni presenti a latitudini settentrionali. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

