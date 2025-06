Telenovela Osimhen | non è più convinto del trasferimento all’Al Hilal Schira

Victor Osimhen sta facendo marcia indietro sul suo possibile trasferimento all’Al Hilal di Simone Inzaghi. Nonostante un’offerta da record di 35 milioni di euro all’anno, il centravanti nigeriano sembra aver ripensato alla scelta, lasciando tutti in sospeso. Cosa deciderà il futuro di uno dei talenti più promettenti del calcio mondiale? La sua decisione finale potrebbe rivoluzionare il mercato estivo e le strategie di molte squadre.

Victor Osimhen sembrava a un passo dall’ Al Hilal di Simone Inzaghi. A quanto pare, però, il centravanti nigeriano non sarebbe più molto convinto di accettare la proposta saudita, nonostante il ricco ingaggio. Osimhen sembra non essere più del tutto convinto del trasferimento all’Al Hilal. Nicolò Schira scrive su X: Nonostante l’enorme offerta di ingaggio presentata dall’Al Hilal (35 milioni all’anno + 10 milioni di bonus fino al 2029), Victor Osimhen non è più del tutto convinto del club saudita. Il Napoli ha dato il via libera all’Al Hilal per 75 milioni di euro e tutte le parti coinvolte nell’affare stanno spingendo per convincerlo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it