Telenovela Osimhen | ha rifiutato la proposta dell’Al Hilal Pedullà

Il trasferimento di Victor Osimhen all’Al Hilal sembrava ormai certo, con un ingaggio da capogiro che lasciava pochi dubbi. Tuttavia, recenti indiscrezioni indicano una svolta sorprendente: il centravanti nigeriano avrebbe manifestato qualche esitazione, mettendo in discussione la sua decisione di trasferirsi in Arabia Saudita. La vicenda è ancora tutta da definire, e il futuro di Osimhen potrebbe riservare sorprese inaspettate...

Victor Osimhen sembrava a un passo dall’ Al Hilal di Simone Inzaghi. A quanto pare, però, il centravanti nigeriano non sarebbe più molto convinto di accettare la proposta saudita, nonostante il ricco ingaggio. Osimhen sembra non essere più del tutto convinto del trasferimento all’Al Hilal. Nicolò Schira scrive su X: Nonostante l’enorme offerta di ingaggio presentata dall’Al Hilal (35 milioni all’anno + 10 milioni di bonus fino al 2029), Victor Osimhen non è più del tutto convinto del club saudita. Il Napoli ha dato il via libera all’Al Hilal per 75 milioni di euro e tutte le parti coinvolte nell’affare stanno spingendo per convincerlo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Telenovela Osimhen: ha rifiutato la proposta dell’Al Hilal (Pedullà)

