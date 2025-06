Telefono Azzurro | I bambini che chiamano sono sempre più piccoli

da un lato la speranza e la forza di chi affronta le difficoltà, dall’altro l’importanza di un ascolto sempre più attento e innovativo. Nei 38 anni di attività, Telefono Azzurro si è evoluto per essere un porto sicuro per i giovani, rispondendo alle loro esigenze con cuore e tecnologia, perché ogni voce conta e merita attenzione. La nostra storia – conclude Caffo – è un impegno continuo per proteggere i diritti e il benessere dei bambini e degli adolescenti.

Dalla prima telefonata arrivata la mattina dell’8 giugno 1987, da Palermo, sono trascorsi 38 anni durante i quali Telefono Azzurro ha preso in carico oltre 130mila richieste d’aiuto. Anni durante i quali il servizio è cambiato in rapporto ai bisogni dei ragazzi e all’evoluzione della tecnologia. "La nostra storia – spiega Ernesto Caffo, presidente di Telefono Azzurro – è associata alle storie di bambini adolescenti. Storie che raccontano la sofferenza, la violenza che spesso nel passato esplodeva principalmente in modo interfamiliare. Nel tempo, queste storie hanno raccontato anche altro. E, per raccogliere le richieste d’aiuto dei ragazzi di oggi, il Telefono Azzurro da linea telefonica sta diventando sempre di più una piattaforma digitale". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Telefono Azzurro: "I bambini che chiamano sono sempre più piccoli"

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Telefono Azzurro Bambini Sono

Helpline Infanzia, Telefono Azzurro in prima linea per proteggere i minori - Telefono Azzurro si conferma un punto di riferimento fondamentale nella protezione dei minori, specialmente in occasione della Giornata Internazionale delle Helpline per l’Infanzia.

La maggior parte dei minori scomparsi fugge da casa. A Roma l’iniziativa di @telefonoazzurro per accendere i riflettori su questi “bambini invisibili”. #MinoriScomparsi #TelefonoAzzurro Partecipa alla discussione

È già incredibile che nel 2025 si debba parlare in un Paese occidentale del fenomeno dei bambini scomparsi. Diventa poi sconcertante se si considerano le dimensioni di questo problema che riguarda un numero impressionante di minori. Secondo l’ultimo ra Partecipa alla discussione

Telefono Azzurro: "I bambini che chiamano sono sempre più piccoli" - Oggi il servizio per aiutare i ragazzi in difficoltà compie 38 anni. Il presidente e fondatore Caffo: veniamo contattati da chi ha 6-7 anni. "Abbiamo attivato un voicebot e un chatbot che sfruttano l’ ... Scrive quotidiano.net

Ottomila minori scomparsi in sei mesi in Italia: il rapporto shock di Telefono azzurro - I bambini sono oltre il 69 per cento degli “invisibili” su più di 11mila denunce. Il presidente della fondazione: “Sono necessarie strategie internazionali ... Da repubblica.it

Traffico di minori: «Bambini ai lavori forzati e bambine sfruttate sessualmente». L'allarme choc del Telefono Azzurro - Non possiamo sentirli piangere, ma il loro silenzio è più assordante di mille bombe a Gaza o a Kiev. Parliamo di minori, spesso neonati o bambini di pochi anni che spariscono nel ... Riporta leggo.it

Telefono Azzurro: ogni giorno 4 segnalazioni violenza su bambini